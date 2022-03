"Riverdale" Staffel 6: Macher verrät wie brutal das Ende wird!

"Riverdale"-Macher gibt Hinweise auf Staffel 6

Am 20. März geht endlich die sechste Staffel von "Riverdale" weiter! Nachdem die neuen Folgen verschoben wurden, müssen Fans jetzt nicht mehr lange warten.

Die Wartezeit nutzt der Serien-Macher jetzt dafür, Fans schon mal auf das Finale einzustimmen und verrät einige Details darüber, wie es weitergehen wird. Die Posts zusammengefasst: Das Ende von "Riverdale" Staffel 6 wird ziemlich brutal. Es geht ums Überleben, Widerstände, Stärke, Kämpfe und schwere Entscheidungen. Einige munkeln bereits, dass uns nach Staffel 6 das Serien-Aus von "Riverdale" erwartet. Viele Sachen sprechen dafür und auch die neuen Posts von Macher Roberto Aguirre-Sacasa klingen sehr nach "letzten Entscheidungen". Aber so wie wir den Serien-Schöpfer kennen, liebt er es Fans anzustacheln und alles ein bisschen mysteriös zu gestalten, bevor es mit den neuen Folgen losgeht.

"Riverdale": Das Ende von Staffel 6 soll brutal werden!

Trotzdem zeigen die neuen Hinweise von Roberto Aguirre-Sacasa, dass es in "Riverdale" Staffel 6 brutal zu Ende gehen wird. Die Staffel hat mit den weirden Geschehnissen in "Rivervale" schon ordentlich vorgelegt. Und auch in "Riverdale" gibt es noch viele mysteriöse Vorfälle und ungelöste Fälle zu klären. Der Serien-Macher postete vier verschiedene Bilder mit vier Paaren aus "Riverdale", die in den neuen Folgen scheinbar alle auf die Probe gestellt werden. Hier kommen alle Hinweise zu Staffel 6:

Betty und Archie: "Das Warten hat fast ein Ende. In 18 Tagen kehrt Riverdale zurück und der Krieg beginnt. Werden Archie und Betty stark genug sein?"

Veronica und Reggie: "In 17 Tagen kehrt Riverdale mit neuen Folgen zurück und der Ruf zum Kampf ertönt. Können Veronica und Reggie möglicherweise überleben?"

Toni und Fangs: "16 Tage bis Riverdale mit neuen Folgen zurückkehrt. Welche Seite werden Toni und Fangs einnehmen, wenn der Alarm losgeht?"

Tabitha und Jughead: "In zwei Wochen kehrt Riverdale mit neuen Folgen zurück. Wird Pop's rechtzeitig wiederaufgebaut sein, um das Haus des Widerstands zu sein?"

Krieg, Kampf, Alarm und Widerstand: Die Worte des "Riverdale"-Machers klingen auf jeden Fall so, als würde es in Staffel 6 ziemlich brutal zu sich gehen. Der Kampf um "Riverdale" hat scheinbar begonnen und die Serien-Stars müssen ihre Positionen einnehmen. Wir sind sehr gespannt, wer zusammen und wer gegeneinander kämpfen wird. Es wird sicher so einige Überraschungen geben. Und spannend ist auch: Was ist der Auslöser für diese Eskalation? Das Warten hat bald ein Ende!

