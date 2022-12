"Riverdale" Staffel 7 erster Teaser: So cool wird das Finale!

Es gibt erste Szenenbilder, die alle unsere Lieblinge in Outfits der 50er Jahre zeigt. Diese wurden zuerst von Entertainment Weekly veröffentlicht, die auch mit Roberto Aguirre-Sacasa über die kommende Staffel 7 gesprochen haben. Der Serien-Schöpfer verriet, dass die siebte Staffel "die wahrscheinlich bodenständigste Staffel" ist. Weiter erzählte er: "Gott sei Dank waren die 50er Jahre so verrückt, wie sie es waren, denn es hat so viel Spaß gemacht, in dieser Welt zu sein. In jeder Staffel erkunden wir ein bestimmtes Genre, sei es Übernatürliches, Pulp oder Krimi. In diesem Jahr ist unser Genre die 1950er Jahre, wir stehen also im Dialog mit dem amerikanischen Mythos, was die 1950er waren, und der Realität."