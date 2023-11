"Riverdale"-Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa gesteht: Serie hätte ganz anders enden sollen!

Statt in den 50er Jahren zu bleiben, sollte nämlich durch die Zeit gesprungen werden, wie "Riverdale"-Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa nun in einem Interview verriet: "Ursprünglich, als wir die Staffel vorstellten, war eine der Ideen, dass die ersten 13 Episoden in den 50er Jahren spielen würden, und dann ab Episode 14 oder so, würden wir anfangen, uns in der Zeit zu bewegen. Episode 14 würde also in den 60ern spielen, Episode 15 in den 70ern, und dann die 80er, die 90er… wir würden uns sozusagen bis in die Gegenwart durcharbeiten. Es wurde irgendwie klar, dass das nicht in den Bereich passt. Wir hatten bereits eine aufwändigere Zeitreise- und Zeitsprung-Handlung gemacht. Die Autor*innen, die Schauspieler*innen und die Crew hatten so viel Spaß in den 50er Jahren… Wir dachten, wir erzählen einfach die häuslichen, persönlichen, romantischen Coming-of-Age-Geschichten weiter, die wir erzählen, und versetzen dann am Ende alle zurück." Aber auch wenn es schon einen Zeitsprung gab, so eine Reise durch die Jahrzehnte wäre sicherlich auch cool gewesen!