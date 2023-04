"Riverdale": Darum spielt Staffel 7 in den 1950er Jahren!

In einem neuen Interview verriet Roberto Aguirre-Sacasa, wie sich alles nach genau dieser Nachricht abspielte: "Es war ein gutes Timing, denn wir waren noch etwa zwei Episoden vom Ende der sechsten Staffel entfernt. Also fingen wir an, darüber zu reden, wie Staffel 7 aussehen soll, und überlegten, was passieren würde, wenn wir in der Gegenwart und unsere Figuren so mit Mitte bis Ende 20 weitermachen würden. Wir hatten uns einige Szenarien ausgedacht, aber ich glaube, es war uns klar, dass dies unsere letzte Staffel war. In jeder Staffel haben wir ein anderes Genre erforscht oder einen großen Einfall gehabt. Das Schlimmste, was wir tun konnten, war, dass unsere letzte Staffel auf Sparflamme läuft." Sie dachten viel über die bisherigen Staffeln zurück und blieben besonders an einer Zeit hängen: Als ihre Charaktere in der High School waren.