"Riverdale" Staffel 7: So geht die Serie für immer zu Ende

Direkt nach Bettys Tod, sehen wir eine jugendliche Betty, die sich nun im Jenseits befindet. Sie geht ins Pop’s und sieht alle ihre Freund*innen wieder. Sie setzt sich zu Jughead, Archie und Veronica und die vier trinken gemeinsam Milkshakes. Als wir langsam aus Pop’s rausgehen, sagt Erzähler-Jughead: "Ich denke, wir werden sie hier lassen. Dort, wo sie für immer Jugendliche sind, für immer 17, die sich immer einen Burger oder einen Shake holen, die immer zu einem Tanz gehen oder gerade kommen und über die Schule reden, das große Spiel, wer mit wem zusammen ist, Hausaufgaben, den Film, der gerade im Babylonium läuft – du weißt schon, die Momente die das Leben ausmachen. Das ist der Ort, an dem sie, wo wir, immer gewesen sind – in diesem Diner, in dieser Stadt, im süßen Jenseits. Wen ihr also in einer einsamen Nacht das Neonschild sehr, nach einer langen Reise, die jeder von uns hinter sich hat, haltet an, kommt rein, nehmt Platz und wisst, dass ihr immer unter Freund*innen sein werdet und dass Riverdale immer euer Zuhause sein wird. Bis dahin wünsche ich eine gute Nacht."