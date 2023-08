"Riverdale"-Stars Lili Reinhart und Madeleine Petsch wehren sich gegen heftige Kritik an Serie

Die siebte Staffel von "Riverdale" und damit auch die ganze Serie, geht in einer Woche zu Ende. Über die vergangenen Jahre beschwerten sich Fans immer mehr über die merkwürdigen Geschehnisse und unrealistischen Handlungen. Das ist nicht immer einfach für die Serien-Stars, wie Betty-Darstellerin Lili Reinhart jetzt erzählt: "Ich denke, es ist wichtig, zu merken, wie unsere Sendung oft ins Lächerliche gezogen wird. Die Leute sehen aus dem Zusammenhang gerissene Clips und denken: 'Was? Ich dachte, es geht um Teenager.' Und das dachten wir auch – in der ersten Staffel. Aber es war wirklich nicht einfach, sich als Zielscheibe eines Witzes zu fühlen. Wir alle wollen Schauspieler*innen sein; wir sind leidenschaftlich bei dem, was wir tun. Als also die Absurdität unserer Show zum Gesprächsthema wurde, war es schwierig. Darum geht es ja gerade. Wenn wir das Skript zum ersten Mal lesen und etwas Lächerliches passiert, lacht Roberto [Aguirre-Sacasa], weil er die Absurdität und das Komisch versteht." Sehen das auch ihre Kolleg*innen so?