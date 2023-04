"Riverdale"-Star Camila Mendes macht sich über Serie lustig

In Staffel 7 sind Archie, Betty, Veronica, Jughead & Co im Jahr 1955 gelandet und wieder Teenager, die auf die High School gehen! In ihrem neuesten TikTok hat Camila folgendes Zitat aus "Keeping Up with the Kardashians" lippensynchronisiert: "Ich glaube, es gibt Tage, an denen ich das Gefühl habe, alles zu wissen, und dann wache ich am nächsten Morgen auf und denke: 'Moment, das hat alles keinen Sinn gemacht.' Später habe ich dann das Gefühl: 'Oh, warte, es hat Klick gemacht.' Und dann doch nicht." Dazu schrieb die Schauspielerin: "Mit der Handlung von Riverdale Schritt halten". Und wir müssen zugeben, auch wir fragen uns beim Schauen der Serie manchmal, was da eigentlich abgeht. 😂 Trotzdem – oder gerade deshalb – lieben wir "Riverdale" aber auch!