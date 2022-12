"Riverdale"-Star Camila Mendes: Serienende sorgt für Angst-Anfälle

Bei so viel Erfolg wie Camila Mendes, könnte man denken, dass sie nach dem Abschluss von "Riverdale" entspannt in die Zukunft blickt – doch dem ist nicht so. Obwohl sie auch in anderen Filmen und Serien sich die Hauptrolle sichern konnte (z.B. "Do Revenge") und vor kurzen erst zwei neue Projekte abgeschlossen hat, bereitet die Ungewissheit über ihre Zukunft als Schauspielerin nach Ende der Erfolgsserie Sorgen. In einem Interview verriet sie kürzlich: "Ich beschäftige mich nicht, weil ich es nicht mag, untätig zu sein; ich beschäftige mich, weil ich Angst um meine Karriere habe. Ich hatte schon immer dieses Mindset. Ich verstehe, dass diese Branche so unbeständig ist. Ruhm ist flüchtig. Du kannst erfolgreich sein, aber du bist nur so gut wie dein letztes Ding."