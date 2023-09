"Riverdale" Staffel 7: Die Wahrheit hinter der Quad-Beziehung der Hauptcharaktere!

In einem neuen Interview erzählte die ausführende Produzentin von "Riverdale" Sarah Schechter, wie es zu der Entscheidung der polyamoren Beziehung von Archie, Betty, Jughead und Veronica kam: "In den Archie Comics geht es um die Familie, die Stadt, das Erwachsenwerden und alles Universelle, aber Archie hatte immer die Wahl zwischen zwei Mädchen. Ich glaube, wir haben uns ganz bewusst bemüht, in der Pilotfolge davon wegzukommen, und das haben wir die ganze Zeit beibehalten. Ich denke also, dass es modern und passend war. Jeder dieser Charaktere hat so ein großes Leben, das er führen sollte – ich denke, das war eine sehr mutige und interessante Entscheidung. Dass sie am Ende nicht zusammen sind, ist in gewisser Weise ehrlicher. Es hilft einem auch, sich daran zu erinnern, dass jede dieser Beziehungen in ihrem Moment gleich wichtig ist. Es hat eine Reife, die ich so sehr liebe. Das Leben eines Menschen hängt nicht davon ab, mit wem er am Ende zusammen ist: Es ist tiefer und bedeutungsvoller als das. Roberto ist ein großer Theaterfan, und man spürt wirklich 'Our Town' darin – mit einem Quad. Es ist immer noch 'Riverdale'! Ich fand es eine erstaunliche Wahl und irgendwie enden sie alle zusammen im Jenseits. Das erlaubt es den Leuten, für immer Wurzeln zu schlagen."