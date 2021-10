Olivia Rodrigo Geständnis: Das macht ihr Angst!

In der Kategorie "Best New Artist" gewann die die 18-jährige Musiker*in und Schauspieler*in Olivia Rodrigo dieses Jahr ihren ersten MTV Video Music Award.

Olivia Rodrigo: Ist der Druck zu groß?

Sie ist gerade einmal 18 Jahre alt und hat schon eine steile Karriere hingelegt. Die Rede ist von der talentierten Olivia Rodrigo. Sie wurde durch die Disney+-Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie" bekannt. Die Schauspielerei ist das eine, aber Olivias andere Passion ist die Musik. Sie schreibt ihre eigenen Songs und trifft mit ihren Worten genau in die Herzen der Teens und jungen Erwachsenen. Seit ihrem Mega-Hit "Driver License" steht Olivia Rodriogo aber auch unter einem krassen Druck. Nun sprach sie darüber, wie sie damit umgeht, was ihre Angst ist und wie sie die ganze Hollywood-Szene findet. ⤵️

"High School Musical": 7 Geheimnisse, die keiner wusste!

Olivia Rodrigo: Dieser Gedanke macht ihr Angst

Nach ihrem musikalischen Durchbruch ließ Olivia Rodrigo ihre Fanbase nicht lange auf neue Musik warten. Es folgten Ohrwürmer wie "good 4 u", "deja vu", "jealousy, jealousy" und viele weitere. Ein Track ist erfolgreicher als der andere. Aber mit dem Erfolg kommt auch der Druck und die große Erwartungshaltung von anderen. „Wenn man in der Branche arbeitet, wird man wie ein Kind behandelt, aber es wird erwartet, dass man sich wie ein Erwachsener verhält. Das ist ein wirklich erschreckender Gedanke, der einem Angst machen kann, zu denken, dass ich keine Fehler machen darf“, so Olivia. Da ihre Karriere gerade erst so richtig begonnen hat und Olivia noch sehr jung ist, weiß die Musikerin, dass sie Fehler machen wird. Denn das ist ganz normal und menschlich. „Ich bin nicht anders als alle anderen 18-Jährigen da draußen. Ich werde definitiv viele Fehler in meinem Leben und wahrscheinlich auch in meiner Karriere machen. Das ist einfach das Leben“, ergänzte die Sängerin. Und damit hat Olivia Rodrigo auch vollkommen recht!