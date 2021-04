Olivia Rodrigo: So krass war der Druck nach „Drivers License“

Olivia Rodrigo: Der mega Erfolg von „Drivers License“

Checken wir mal, ob du „Drivers License” von Olivia Rodrigo kennst: „I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I …” Hast du weitergesungen? Sicher, oder? Kaum ein Song hatte in diesem Jahr mehr Ohrwurm Potential als dieser. Der Song erlangte auf TikTok einen mega Hype und wurde dadurch unglaublich erfolgreich. So sehr, dass es sogar den Streaming Rekord von Ariana Grande brechen konnte. Nebenbei schauspielert Olivia Rodrigo. Mit ihre Rolle Nini ist sie in „High School Musical: Das Musical: Die Serie” zu sehen (der Trailer für die 2. Staffel von HSMTMTS wurde vor kurzem veröffentlicht). Jetzt kürt Olivia sogar das Mai Cover des amerikanischen Elle Magazins. Im Interview spricht sie offen und ehrlich über ihren mega Erfolg.

Olivia Rodrigo: Der große Druck nach dem Hit

Nachdem Olivia Rodrigo mit „Drivers License“ so durch die Decke ging, hatte sie Angst vor dem enormen Druck, an den Erfolg anknüpfen zu müssen. Im Elle-Interview gesteht sie, „Ich dachte, ich werde mir zu viele Gedanke machen, wie ‚Ich werde nie wieder einen Song schreiben, der so gut ist wie dieser`“. Krass! Sie dachte, dass „Drivers License“ zum Problem werden könnte. Zum Glück war es nicht so schlimm, wie sie zunächst befürchtete. „Der Song hat mir viel Selbstvertrauen mit meiner Stimme gegeben“. Olivia Rodrigo hat das Positive aus ihrem Erfolg gezogen, anstatt sich selbst unter Druck zu setzten. Und das scheint zu funktionieren. Mit ihrer aktuellen Single „Deja Vu“ ist Olivia auch mega erfolgreich. Wir werden in Zukunft sicher noch viel mehr von der talentierten Schauspielerin und Sängerin hören. 😊

