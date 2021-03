Newcomerin Olivia Rodrigo startet durch

Sie ist die Sensation der vergangenen Wochen. Die Rede ist von Newcomerin Olivia Rodrigo. Wer bis jetzt noch nichts von der talentierten Sängerin gehört hat, sollte jetzt besonders aufpassen, denn die 18-Jährige startet jetzt erst so richtig durch. Als Schauspielerin kennt man Olivia von der Disney-Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie". In dem Serien-Spinn-off spielt sie die weibliche Hauptrolle Nina Salazar-Roberts. Vor Kurzem wurde vom Streamingdienst Disney+ auch bekannt gegeben, dass die zweite Staffel "High School Musical: Das Musical: Die Serie" bald in Deutschland anlaufen wird. Innerhalb der Serie gab es schon den ein oder anderen Song, der von Olivia Rodrigo gesungen und geschrieben wurde. Ihre erst Debütsingle "divers license" kam nun am 8. Januar 2021 auf den Markt und die Chart-Platzierung sprengte Olivias Vorstellungen. Ihr Song schoss auf Platz 1 der Billboard Charts und auch heute nach fast acht Wochen trendete er immer noch in den Top 10. Und nicht nur ihre Fans feiern sie extrem, nein, auch Popstar Taylor Swift ist seit Wochen eine große Unterstützerin von Olivia Rodrigo.

Die besten High School Filme

Taylor Swift supportet Olivia Rodrigo

Sängerin Taylor Swift hatte ihren Durchbruch im selben Alter. Mit Songs wie "Tim McGraw", "You Belong To Me" und "Love Story" startete sie damals als Country-Girl durch und weiß, wie es Olivia Rodrigo heute geht. Taylor teile schon so einige Insta-Storys von der 18-jährigen Olivia um sie zu supporten und sie stehen seit einiger Zeit in engen Kontakt. In einem Interview erzählt die "drivers license"-Interpretin nun, dass ihr Idol Taylor ihr ein ganz besonderes Geschenk gemacht hat. "Sie hat mir einen handgeschriebenen Brief geschickt mit so vielen netten Worten. Sie ist wirklich einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Außerdem hat sie mir drei ihrer wichtigsten Ringe geschickt. Sie meinte, sie hat sie getragen, als sie ihr Album Red geschrieben und aufgenommen hat. Deswegen wollte sie, dass ich sie bekomme, um mir Kraft und Inspiration zu geben", so Olivia. Awww, was für ein sweeter support von Taylor! Vielleicht überraschen uns Olivia Rodrigo und Taylor Swift auch bald mit einer Kooperation und einem gemeinsamen neuen Song. Die Fanbase würde die Kombi auf jeden Fall extrem feiern! 💕PS: Hier siehst du die Ringe, die Olivia geschenkt bekommen hat! ⤵️

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->