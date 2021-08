"High School Musical": Verlässt Olivia Rodrigo die Serie?

"High School Musical: Das Musical: Die Serie" ohne Olivia Rodrigo möglich?

An Olivia Rodrigo ist in den letzten Monaten niemand vorbeigekommen. Das Multitalent ist nicht nur in "High School Musical: Die Serie" auf Disney+ zu sehen, sondern auch als Sängerin erfolgreich – und wie! Ihr Hit "drivers license" hielt sich Wochenlang auf Platz 1 der Charts, ebenso wie ihr Debüt-Album "SOUR". Olivia konnte sogar einen Streaming-Rekord von Ariana Grande brechen und das als Newcomerin. Nach ihrem großen Durchbruch ist Olivia Rodrigo klar: Sie will ihren vollen Fokus auf die Musik legen. Nachdem eigentlich alle gedacht haben, dass der "High School Musical"-Star die Serie nicht verlassen darf, weil sie noch an Verträge gebunden ist, sieht es jetzt etwas anders aus. Aktuell ist Staffel 2 von "High School Musical: Die Serie" auf Disney+ zu sehen und natürlich fragen sich alle, wann und wie es mit Staffel 3 weitergehen wird. Showrunner Tim Federle hat jetzt in einem Interview verraten, dass eine dritte Staffel der Disney-Serie eventuell auch ohne Olivia Rodrigo stattfinden könnte …

"HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE": WER DATET WEN?

Steigt Olivia Rodrigo wegen der Musik in der "High School Musical"-Serie aus?

Wer Staffel 2 von "High School Musical: Die Serie" schon gesehen hat, wird festgestellt haben, dass die Geschichte von Olivia Rodrigos Rolle "Nini" ein ziemlich offenes Ende hat. "Wir haben für diverse Charaktere ein offenes Ende gelassen, weil wir für die Fortsetzung flexibel sein wollten", erklärt der Showrunner Tim Federle gegenüber HollywoodLife, "Ich habe sehr viel Respekt vor Olivia als Songwriterin, Mensch und auch vor ihren Träumen. Ich liebe High School Musical mit Olivia. Ich denke sie ist ein großer Teil unseres Erfolgs, aber ich glaube für Staffel 3 muss noch entschieden werden, wohin die Reise von Nini geht." Ok, das klingt schon so, als wäre ein Ausstieg von Olivia Rodrigo in "High School Musical: Die Serie" nicht nur möglich, sondern auch recht wahrscheinlich! Es ist jedoch noch keine endgültige Entscheidung gefallen und es gibt auch noch keine offizielle Ansage. Wir müssen also noch abwarten und Daumen drücken, dass wir Olivia auch weiterhin in der Disney+ Serie sehen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->