„High School Musical"-Reunion: Diese Stars spielen wieder zusammen in einem Film

Die langersehnte "High School Musical"-Reunion!

Es war wahrscheinlich suuuuper hart für die beiden, so lange zu warten, bis sie uns die News verkünden dürfen. Aber noch dieses Jahr werden wir Monique Coleman und Corbin Blue aka Taylor und Chad wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Die Freude bei der zwei ist riesig. Beide teilten voller Vorfreude die Hammer-Nachricht auf Instagram. Monique schrieb: "Es war das schwierigste Geheimnis, die Nachricht zu bewahren! Die Hauptrolle in einem Weihnachtsfilm war schon immer ein Traum von mir, aber in einer Million Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich den Bildschirm mit einem meiner Lieblingsmenschen teilen würde. Corbin, ich freue mich sehr!" Wow, was für coole Neuigkeiten! Das lässt die Herzen der "High School Musical"-Fans auf jeden Fall höher schlagen! 🥰 Wann wir den Film sehen können ist allerdings noch nicht bekannt.

„High School Musical": 10 Geheimnisse, die kein Fan kennt!

Als verfrühtes Weihnachtsgeschenk gibt es diese "HSM"-Reunion

Noch immer zählt "High School Musical" zu den erfolgreichsten High School Filmen aller Zeiten. Und das, obwohl mittlerweile schon über 10 Jahre her sind, als uns die Wildcats mit "High School Musical 3: Senior Year" verabschiedet haben. Seitdem gehen Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale & Co. beruflich ja eher getrennte Wege. Dennoch ist es mit "High School Musical" noch lange nicht vorbei. Denn gerade erst seit einer Woche läuft "High School Musical: Das Musical: Die Serie" Staffel 2. Und der neue Film mit den"High School Musical"-Stars Monique Coleman und Corbin Bleu steht auch bald in den Startlöchern! Was du über den süßen Weihnachtsfilm wissen musst, erfährst du hier! ⤵️😍

Das erwartet uns in der "High School Musical"-Reunion

Nachdem sich auch HSM-Director Kenny Ortega und Co-Star Kaycee Stroh in den Commis tierisch drüber freuten, Monique und Corbin wieder zusammen zu sehen, wollen wir natürlich schon mal wissen, worauf wir uns freuen dürfen. Darum geht's in der Weihnachtsstory: Die erfolgreiche Anwältin Lucy Mortimer (Monique Coleman) kehrt zusammen mit ihrer Mutter Virginia (Kim Roberts) in das Winterleigh Resort zurück, um die letzte Weihnachtszeit des Hotels zu feiern, bevor dieses seine Türen endgültig schließt. Dort angekommen, wird Lucy mit dem Neffen des Besitzers und ihrem Weihnachtstanzpartner aus Kindertagen, Barrett Brewster (Corbin Bleu), wiedervereint. Obwohl das Resort schwere Zeiten hat, ist Lucy verantwortlich für die Wiederherstellung der beliebten Weihnachtstraditionen, einschließlich des Weihnachtstanzes, um neue Familien und neue Hoffnungen in das Resort zu bringen. Jetzt muss Lucy entscheiden, ob sie bereit ist, ein Risiko für die Liebe einzugehen und sich erneut mit Barrett für den möglicherweise letzten Weihnachtstanz zusammenzutun. Wie schööön! Da wollen wir doch gar nicht länger drauf warten! What time is it? Ja, noch nicht mal ganz Summertime. Aber für diese schöne Reunion könnte doch jetzt schon wieder Weihnachten sein, oder? Ganz klar: Der Film wird absolutely fabulous! 😍

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->