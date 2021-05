"High School Musical": Was läuft zwischen Joshua Bassett und Sabrina Carpenter?

"High School Musical": Joshua Bassett, Sabrina Carpenter und Olivia Rodrigo Dreieck

Erst kürzlich haben wir den Trailer zu "High School Musical: Das Musical: Die Serie" Staffel 2 bekommen. Endlich erfahren wir, wie es zwischen Nini (Olivia Rodriogo) und Ricky (Joshua Bassett) weitergeht. Auch im echten Leben waren Olivia Rodrigo und Joshua Bassett für "High School Musical"-Fans lange ein Traumpaar, bis Olivia ihren Mega-Hit "drivers license" veröffentlichte, indem sie die Trennung aufarbeitete. Mit einem ziemlich deutlichen Hinweis: "Du bist wahrscheinlich bei diesem blonden Mädchen." Zu dieser Zeit hing Joshua Bassett viel mit Sabrina Carpenter ab. Natürlich entstanden sofort Dating-Gerüchte und es gab wirklich viele Hinweise in Interviews und auf Social Media darauf. Aber was geht wirklich zwischen Joshua und Sabrina?

Joshua Bassett & Sabrina Carpenter: Nur Kollegen oder doch mehr?

Kurz nachdem Olivia Rodrigo ihren Hit "drivers license" veröffentlichte, brachte auch Sabrina Carpenter ihren neuen Song "Skin" raus. Fans sind sich zu 100 Prozent sicher, dass dort Anspielungen auf Olivia zu finden sind. In dem Song singt sie: "Vielleicht war 'blond' dein einziger Reim." Hmm, das Ganze ist schon irgendwie verwirrend, doch Sabrina sagte in einem Interview: "Mich haben nicht ein paar Zeilen in einem unglaublichen Song gestört und ich habe dann einen Diss-Track geschrieben. Ich war aus mehreren Gründen an einem Wendepunkt in meinem Leben." Noch verwirrender wurde das Ganze jedoch, als Joshua Bassett und Sabrina Carpenter einen gemeinsamen Song mit dem Titel "We Both Know" ankündigten, der auf der neuen EP des "High School Musical"-Stars erscheinen sollte – und wieder gestrichen wurde!

Joshua Bassett outet sich als queer

Joshua Bassett verriet in einem Interview, dass er und Sabrina Carpenter diese Entscheidung zusammen getroffen hätten. "Ich wollte nicht, dass meine erste EP mit Geschichten überschattet wird, die sich Leute zusammenreimen. Ich möchte mich wirklich auf die Kunst konzentrieren, statt Vermutungen und Gerüchten. In manchen Situationen muss man feinfühliger sein und vielleicht hat 'We Both Know' zu einer anderen Zeit eine bessere Chance." Bis heute wissen Fans nicht, was das alles zu bedeuten hat. Dann outete sich der "High School Musical"-Star vor einiger Zeit auch als queer. Auf Twitter schrieb er: "Mein ganzes Leben haben mir Leute meine Sexualität vorgeschrieben. Mich für Dinge verurteilt, von denen sie keine Ahnung haben (…) Liebt, wen ihr liebt ohne Scham. Es ist ok noch herauszufinden, wer man ist." Vielleicht will er sich gerade einfach nicht festlegen – und das ist sein gutes Recht. Fans müssen also noch etwas warten, bevor sich das Mysterium löst. Es ist jedenfalls seit langem sehr ruhig um die drei geworden – zumindest in Kombination, Solo läuft es super!

