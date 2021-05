„High School Musical“-Star Olivia Rodrigo darf Serie nicht verlassen

Der „High School Musical“ Serien-Star Olivia Rodrigo ist nicht nur für ihre schauspielerischen Künste bekannt, sondern mittlerweile auch für ihre großartige Stimme. Jetzt will sie sich entscheiden, auf welches Talent sie sich konzentrieren und ihre volle Aufmerksamkeit schenken möchte. Die Antwort: Sie möchte sich lieber der Musik widmen. Das Problem: Olivia Rodrigo darf die Disney+ Serie nicht verlassen.

Olivia Rodrigo: Schauspielerei oder Gesang?

Die gerade mal 18-jährige Olivia Rodrigo ist ein wahres Naturtalent. Angefangen hat ihre Karriere durch die Rolle der Paige Olvera in der Disney-Channel-Serie Bizaardvark. Mittlerweile hat sie sich auch eine Rolle in der Disney+ Serie „High School Musical“ ergattern können. Seit diesem Jahr gelang ihr jedoch ebenfalls der Durchbruch als Sängerin mit ihrem Hit „drivers license“. In einem Interview mit The Guardian gab sie bekannt, dass sie sich auf die Musik konzentrieren möchte. Das würde jedoch das Aus für ihre derzeitige Schauspielkarriere sprechen. Leider geht das aber nicht mal eben so – Verträge müssen eingehalten werden. Aus diesem Grund ist Olivia Rodrigo verpflichtet, noch mindestens zwei Jahre lang für die Disney+ Serie zu arbeiten und die nachfolgenden Folgen bzw. Staffeln mitzudrehen. Danach wird sie sich aber vermutlich voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Verständlich! Zwei große Jobs bzw. Aufgaben gleichzeitig zu erledigen geht nicht nur auf die Zeit, sondern ebenso ist es schwierig, sozusagen in zwei Rollen zu schlüpfen – einmal als Schauspielerin, wo man eine Version von sich selbst präsentieren muss und dann noch als Singer- und Songwriter, wo genau das Gegenteil gefragt ist.

Olivia Rodrigo: Ist ihr Ex der Grund für das gewünschte HSMTMTS aus?

Derzeit muss Olivia Rodrigo zusammen mit ihrem Ex-Freund Joshua Bassett die neuen Folgen für die Disney+ Serie drehen – und das auch noch als Liebespaar. Anders lief es aber hinter den Kulissen ab: Im privaten Leben, außerhalb von der Schauspielerei, haben sich die beiden getrennt, so wird es jedenfalls vermutet.Jetzt hat such Joshua Bassett ja sogar als queer geoutet! Seinem Ex jedoch immer wieder über den Weg zu laufen und sich aufgrund von Dreharbeiten immer wieder näher zu kommen, muss verdammt schwierig sein! Ist das vielleicht auch ein Grund, weswegen sich Olivia Rodrigo lieber auf die Musik konzentrieren will? Vielleicht sogar auch, um die Trennung zu verarbeiten und Songs zu schreiben? Genau wissen tuen wir es nicht. Fans vermuten allerdings, dass ihre Hits „drivers license“ und „Deja Vu“ von der Trennung von Joshua Bassett inspiriert wurden. Eventuell erfahren wir in ihren nächsten Tracks, ob sich ihre Songs auf ihren Ex beziehen 😉