"Shadowhunters", "The Umbrella Academy"und "The Vampire Diaries"-Stars in einem Film!

Kaum zu glauben, aber wahr. Die "Shadowhunters", "The Umbrella Academy" und "The Vampire Diaries"-Stars haben sich für ein gemeinsames Projekt zusammengeschlossen. So ziemlich alle Film- und Serienproduktionen haben während des vergangenen Jahres (seit Beginn der Corona-Pandemie) unter den massiven Einschränkungen gelitten. Die neue Staffel "Stranger Things" und die neuen Folgen von "Riverdale" wurden zum Beispiel verschoben. Ja, die Liste der Filme, Konzerte und Serien, die verschoben werden mussten, ist lang. Aus der Not machten eine Handvoll bekannter Schauspieler*innen nun eine Tugend. Claire Holt ("The Vampire Diaries"), Katherine McNamara und Luke Baines ("Shadowhunters"), Emmy Raver-Lampman ("The Umbrella Academy") und einige weitere berühmte Gesichter haben mit ihren Smartphones und ihren Laptops den Horrormovie "Untitled Horror Movie" gedreht. Der Film heißt wirklich so! Es gab keine Regisseure oder Make-Up-Artists vor Ort, die Schauspier*innen musste das von Hause aus selbst übernehmen. Die Crew und die Produzenten schickten all das Make-Up, zusätzliche Kameras, Beleuchtung und vieles weitere zu den Stars. Per Zoom-Calls gab es dann Tutorials und Hilfestellungen bei Audioaufnahmen, Kameraführung oder dem Schminken von künstlichen Blutergüssen und Wunden. Krass. 😯 Doch um was geht es in dem Film?

"Untitled Horror Movie": Was ist die Handlung?

Die Handlung des Horrormovies ist eigentlich ganz simpel. Nachdem ihre TV-Show eingestellt wird, beschließen sechs Schauspieler*innen, ihren eigenen Horror-Film zu drehen. Was sie nicht geplant haben: Sie beschwören dadurch unfreiwillig wirklich einen brutalen Geist herauf. 👻 "Untitled Horror Movie" wird am 12. Juni in den USA als Streaming-Premiere stattfinden. Tickets dafür kann man sich online kaufen. Vermutlich wird der Film bei uns dann ab dem 15. Juni auf Amazon Prime verfügbar sein. Was glaubst du? Wird der Film ein Hit oder ein Flop? Die Besetzung mit den "The Vampire Diaries", "Shadowhunters" und "The Umbrella Academy"-Stars lässt nur Gutes vermuten. 🥰

