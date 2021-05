Netflix: Kommt endlich die "League of Legends"-Serie?

Wann kommt die "League of Legends"-Serie auf Netflix?

"League of Legends" wäre nicht das erste Game, dass du einer Serie werden soll. Auch zum Spiel "Assassin's Creed" soll eine Serie auf Netflix erscheinen und zu "The Witcher" ist mittlerweile sogar ein Prequel geplant. Nur logisch, die Geschichten in Games sind so gut und fesselnd, dass sie den perfekten Stoff für eine Serie liefern. Die Verfilmung von "League of Legends" wurde bereits 2019 angekündigt und soll "Arcane" heißen. Eigentlich war der Serienstart für 2020 geplant, diese Prognose wurde jedoch vor Corona abgegeben. Mittlerweile hat Netflix verkündet, dass die "LoL"-Serie im Herbst 2021 kommen soll – also gute Neuigkeiten: Die "League of Legends"-Serie kommt und wir müssen uns gar nicht soooo lange gedulden. Natürlich kann sich das Datum wegen Corona nochmal verschieben, wie bei so vielen Serien.

"Arcane": Das erwartet euch in der "League of Legends"-Serie

"Arcane" wird die Geschichte zweiter Champions aus "League of Legends" erzählen, die durch eine Macht entzweit werden. In der Ankündigung auf YouTube sieht man, dass es sich dabei um die "LoL"-Schwestern "Jinx" und "Vii" handeln wird. "Jinx" kennen wir aus "League of Legends" als ziemlich verrückten Charakter. Ihre Spezialität liegt definitiv bei krassen Schusswaffen. Ihre Schwester "Vii" kämpft hingegen lieber mit ihren Fäusten. Die Handlung wird in der utopischen Stadt Piltover und deren unterdrücktem, kriminellen Distrikt Zhaun spielen. Der erste Teaser sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Wir sind sehr gespannt auf mehr!

