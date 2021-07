Lange haben sich Fans der “High School Musical“-Serie gefragt, was eigentlich zwischen Joshua Bassett und Kollegin Sabrina Carpenter läuft. Ganz besonders, weil ja eigentlich Gerüchte herumgingen, dass er was mit seiner anderen Kollegin vom Set, Olivia Rodrigo haben sollte. Puh, was für ein Durcheinander! In der Serie selbst spielt Bassett Ricky und hat eine On-Off-Beziehung mit Nini (zufälligerweise gespielt von Rodrigo 😉). Und wen datet er nun wirklich?! Offenbar niemanden, zumindest gibt es nichts Offizielles. Kürzlich sprach Bassett ganz offen über sein Outing als queer, so wissen wir zumindest dieses Detail über sein mysteriöses Liebesleben!