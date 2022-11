Wen daten die „High School Musical”-Stars: Sofia Wylie

Sofia Wylie gehört zu den “High School Musical“-Stars, die schon vor der Show auf Disney Plus einen Namen im Geschäft hatten. Denn bevor sie die Rolle von Gina Porter in “High School Musical: Das Musical: Die Serie“ übernahm, war die Schauspielerin in der Disney-Channel-Serie Andi Mack zu sehen. Soweit bekannt, ist die Schauspielerin aktuell Single und hatte keine bekannten Beziehungen seit Beginn ihrer Karriere im Jahr 2017!