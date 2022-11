Wen daten die „High School Musical”-Stars: Frankie Rodriguez und Joe Serafini

Nicht nur hat die Serie „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ Schauspieler Frankie Rodriguez und Joe Serafini zu Stars gemacht – sondern den beiden auch noch jeweils einen Beziehungspartner beschert! Und zwar sich gegenseitig. 🥺💖😍 Die beiden spielen also nicht nur in der Disney-Hit-Show ein Paar (Carlos und Seb), sondern sind auch im echten Leben zusammen, wie süß ist das denn bitte? Schon seit 2019 haben die beiden über Social Media eine Menge Fotos zusammen geteilt, was die Gerüchteküche ordentlich anheizte. In einem Interview im Mai 2021 sprach Rodriguez dann ganz offen über ihre Beziehung: „Wir haben es nicht wirklich heimlich gehalten, aber wir daten uns auch im echten Leben.“ 💖