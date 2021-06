Joshua Bassett spricht über sein Outing

Joshua Bassett, bekannt aus „High School Musical: Das Musical: Die Serie”, hat Fans begeistert und erstaunt, als er sich vor einigen Wochen ganz nebenbei als queer outete. Umso mehr fragten sich die Fans, was zwischen ihm und Schauspielkollegin Sabrina Carpenter nun wirklich läuft. In einem Interview mit GQ Magazine spricht Bassett nun zum ersten Mal über sein Outing und wann der Moment kam, als ihm klar wurde, dass er queer ist.

In der ersten Staffel hatte Bassett einen wichtigen Moment

Bassett machte kürzlich durch einen Insta-Post deutlich, dass sein Outing in einem Interview kein Witz war. Darin beschrieb er Sänger und Schauspieler Harry Styles als „heiß“ (Fans stimmen zu) und sagte noch: „Das ist wohl auch mein Coming-Out-Video.“ 😍 mit GQ Magazine spricht der Star nun über den Moment, der ihm klar machte, dass er queer ist. Er habe „Gänsehaut“ bekommen, als er Schauspielkollegen Frankie Rodriguez und Joe Serafini – das erste LGBTQ+-Couple in der Serie „High School Musical“ – in ihrer Rolle zusammen tanzen sah. Er habe geweint, als er die beiden zusammen in der Folge gesehen hatte, erinnert sich der Schauspieler im Interview. Damals sei er noch überrascht über seine starke emotionale Reaktion gewesen: „Ich habe die Punkte erst kürzlich miteinander verknüpft … den Grund erkannt, warum mich das alles so emotional machte.“ Die beiden hätten ihr wahres Ich in der Serie gezeigt, „unabhängig der Reaktionen, die sie unabwendbar dafür bekommen würden“, so der Schauspieler.

Wird seine Figur in der Serie auch queer sein?

Seine Serienfigur, Ricky, ist in der Serie offenkundig heterosexuell – doch das muss nicht für immer so sein! Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, dass Ricky in der Serie seine eigene Queerness erkennt und erlebt, antwortete Bassett: „Ich würde das lieben!“ Aktuell ist der Schauspieler ja, wie bereits erwähnt, in einem seltsamen Liebesdreieck mit Kollegin Carpenter und Olivia Rodrigo. Bassett und Rodrigo hatten etwas miteinander, inzwischen soll der Schauspieler allerdings etwas mit Carpenter angefangen haben. Von den Dreien hat niemand etwas zu den Gerüchten gesagt, doch nun hat Bassett doch noch ein offizielles Statement abgegeben: „Die Leute haben keine Ahnung, wovon sie reden. Warum fokussieren wir uns nicht auf diese Frauen, wie sie sind? Fokussieren wir uns doch auf die Kunst und was sie da schaffen und wie großartig sie sind, anstatt uns darauf zu konzentrieren, mit welchem Jungen sie zusammen sind.“ Wahre Worte, die wir unterschreiben!

