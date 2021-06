Disney gab diesem Mega-Star einen Korb

Wow, Disney kann sich wirklich Einiges leisten! Der Mega-Konzern wurde vor einigen Jahren von einem Superstar der Musikbranche angesprochen, der sich bereit erklärte, für einen Film den Soundtrack zu liefern. Was tat das „Haus der Maus“? Sie aalten sich eiskalt aus der Affäre und ließen den Star im Regen stehen! 😱 Wer das war und warum Disney diesen Star zu jener Zeit nicht einmal mit der Kneifzange anfassen wollte, verraten wir euch gerne!

Disney Plus: Das sind die beliebtesten Serien und Filme!

Disney wollte mit diesem Star nichts zu tun haben

Das Unternehmen Disney kann sich aktuell nicht über fehlende Erfolge beschweren: Erst letztes Jahr brachten sie den beliebtesten Film weltweit auf ihre Streaming-Plattform Disney Plus. Und eine eigene Disney-Plus-Serie stellte kürzlich einen richtig fetten Rekord auf! Damals lief es für das „Haus der Maus“ noch nicht sooo gut. Krasse Erfolge, wie „Aladdin“ und „Der König der Löwen“ waren Mitte der 90er-Jahre schon langsam etwas her. Für ihren damals neuesten Film, „Der Glöckner von Notre Dame“, kam ein absoluter Mega-Star auf das Unternehmen zu und bot an, den Soundtrack zum Film zu kreieren: Michael Jackson! So berichtet es zumindest Alan Menken, der Komponist, der am Ende wirklich für den Soundtrack zuständig sein sollte. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Jackson auf Menken zugekommen sei. Schon als dieser „A Whole New World“ für „Aladdin“ schrieb, habe Jackson, der ein riesiger Disney-Fan gewesen sein soll, Kontakt gesucht und habe den Song mitschreiben wollen. „Ich konnte ein Gespür dafür bekommen, wer Michael war. Er war wirklich einzigartig, ein interessantes Individuum … in seiner eigenen Welt“, erinnert sich Menken an die Begegnung. Disney würde Jacksons Wunsch allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung machen.

Deswegen ließ Disney Jackson fallen

Jackson kam zu einer Zeit auf Disney zu, als man dem Pop-Star (nicht zum letzten Mal) Kindesmissbrauch vorwarf. Er habe „das Thema wechseln“ wollen, denn die Presse stürzte sich natürlich auf die Vorwürfe und seine gleichzeitige Trennung von Lisa Marie Presley. Drei Songs wollte Jackson nach einem Gespräch mit Menken produzieren. Der setzte sich mit Disney in Verbindung, die nach Menkens Erinnerung ungefähr so reagiert haben sollen: „Äh, wir werden uns deswegen zurückmelden“. Die Antwort kam und sah – wie Menken betont – „voraussehbar“ negativ aus: „Disney will das nicht mit Michael Jackson machen.“ Disney gab diese Antwort nicht einmal an Jackson selbst weiter, sondern ließ es über den Manager von Menken machen, der die „frohe Botschaft“ überbringen sollte. Das ist in jedem Fall ein sehr klares Statement von Disney zu dem Thema und den Vorwürfen gewesen!