Noch zwei Tage, dann beginnt endlich die neue Marvel-Serie „Loki“ auf Disney Plus! Ab dem 09. Juni können Fans die neusten coolen Sprüche des Gestaltenwandlers hören. Wir für unseren Teil sind sehr neugierig, was sich die Serienmacher*innen für die Serie, die viele verschiedene Zeitperioden besuchen wird, so schönes ausgedacht haben. Noch neugieriger sind wir, nachdem ein neuer Post bei Twitter deutlich gemacht hat, dass Hauptfigur Loki Teil der LGBTQ+-Community ist! 😍🏳‍🌈

„Loki“: 10 traurige Fakten über den Marvel-Held

Loki ist „genderfluid“

Loki kann sich nun ganz offiziell in die (leider noch überaus kleine) Reihe von queeren Superheld*innen im Marvel-Universum einreihen! Die Bestätigung hierfür kam auf einem etwas unkonventionellen Weg, nämlich über einen Twitter-Post. In diesem ist ein Bericht über den Gott der Zwietracht zu sehen, der am Ende des Videos ganz deutlich zu lesen ist. Neben wenig überraschenden Fakten wie seiner blauen Augenfarbe, haben findige Fans unter „Sex“ (zu Deutsch: Geschlecht) das kleine Wörtchen „Fluid“ gesehen. Die Akte wurde von der „Time Variance Authority“ zusammengestellt – wie in dem Video klar wird, haben die sich SEHR genau mit Loki auseinandergesetzt und wissen daher zum Beispiel auch, dass er „wortwörtlich 50 Mal Leuten in den Rücken gefallen“ ist. Das und dass er „genderfluid“ ist!

Was bedeutet „genderfluid“?

Der Begriff „genderfluid“ ist in der queeren Community ein selbstverständlicher Begriff, hat allerdings keinen „festen“ deutschen Begriff. Man könnte es am ehesten noch mit „fließendem Geschlecht“ übersetzen. Das meint, dass sich die Geschlechtsidentität einer Person über die Zeit oder in bestimmten Situationen ändern kann. Hierbei gibt es keine Beschränkung auf das binäre Geschlechtssystem (also die Einschränkung auf „männlich“ und „weiblich“). Eine genderfluide Person kann also „mal“ männlich, „mal“ weiblich sein, oder vom Weiblichen hinüberwechseln ins non-binäre (also weder dem einen noch dem anderen Geschlecht angehören). Genderfluide Menschen gehen mit dem Konstrukt „Geschlecht“ also als etwas wandelbares um, dass nicht für alle Zeiten von externen Faktoren (wie der Medizin oder der Gesellschaft) oder auch internen Faktoren (der eigenen Identität) festgesetzt wird. Finden wir sehr passend für Loki, war ihm Geschlecht in seinen Verwandlungen doch immer ziemlich egal!

