„Loki“: seine 10 coolsten Sprüche

„Loki“ gehört zu einen der coolsten und unterhaltsamsten Charaktere im Marvel-Universum. Und das will schon was heißen, immerhin gesellen sich Charaktere, wie „Iron Man“, „Nick Furry“ und „Spider-Man“ dazu! Und trotzdem konnte der Gott der Illusionen sich durchsetzen und bekommt sogar bald schon seine eigene Serie. Es mag an den traumatischen Erfahren liegen, die der Charakter im Laufe seines Lebens sammeln musste. Vielleicht ist es auch die tolle schauspielerische Leistung von Schauspieler Tom Hiddleston, die aus „Loki“ einen so charmanten und unberechenbaren Charakter machen. So oder so, hat der Gott aus Asgard schon so manches krasse Zitat gebracht. Die 10 besten haben wir hier für dich gesammelt!