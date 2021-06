Die Leute bei Disney haben sicherlich gerade SEHR gute Laune. Eine neue Show hat einfach mal einen richtig fetten Rekord gebrochen! Nicht das erste Mal, dass das „Haus der Maus“ den größten Streaming-Konkurrenten Netflix geschlagen hat: Der beliebteste Film weltweit kam auch von Disney! Doch um welche Serie handelt es sich? Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. 😋

Disney Plus: Das sind die beliebtesten Serien und Filme!

„Loki“ stellt Rekord auf

Wie IGN berichtet, ist Loki laut dem Disney CEO Bob Chapek die „am meisten geschaute Premiere auf Disney Plus in der Eröffnungswoche“. Heftig! Letzte Woche war „Loki“ tatsächlich „nur“ die am meisten geschaute Marvel-Premiere und schlug so heftige Serien, wie „WandaVision“ und „The Falcon and the Winter Soldier“. Doch nur eine Woche später ist klar, dass die neue Show mit Tom Hiddleston selbst so heftige Disney-Plus-Serien, wie „The Mandalorian“ in puncto Zuschauer*innenzahlen geschlagen hat (die „Star Wars“-Serie war zuvor die Show mit den besten Zahlen für eine Premiere). Die genaue Anzahl an Zuschauer*innen verrät Disney nicht – damit halten sie es so wie die anderen Streaming-Anbieter auf dem Markt. Mit inzwischen über 103 Millionen Abonnent*innen auf Disney Plus dürfte allerdings eine beachtliche Zahl zusammengekommen sein!

Kritiken für „Loki“ sind durchweg gut

Es wird sich zeigen, ob der queere Superheld die Begeisterung der Fans konstant halten kann. Bisher sieht es aber ziemlich gut für den Gott der Zwietracht aus! Auf Rotten Tomatoes, einer Seite, auf der sich Kritiken verschiedener Medien sammeln und zu einem Score gesammelt werden, hat „Loki“ aktuell unfassbare 96 % vorzuweisen. Nicht schlecht! Die Bewertungen sind besser als die für die Filme seines Bruders, „Thor“, also hat Loki seinen großen Bruder zumindest in dieser Hinsicht endlich mal besiegen können. 😉 Richtig verwunderlich ist es aber nicht, wenn man bedenkt, dass Loki zu den Fan-Favorit*innen des Marvel-Universums zählt und man schon länger auf die Serie gewartet hat!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->