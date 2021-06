„Loki“ lüftet großes Geheimnis!

„Loki“ kommt morgen, am 09.06., endlich zu Disney Plus! Die neue Marvel-Serie rund um den Gott mit den coolsten Sprüchen wird uns einen näheren Einblick in die Seelenwelt von Loki verschaffen. Der queere Superheld ist nämlich ein ganz schönes Mysterium, was viele Punkte angeht. Auf ein bestimmtes hat Tom Hiddleston in einem Interview schon angespielt und verspricht Antworten!

„Loki“: 10 traurige Fakten über den Marvel-Held

Was hat es mit Lokis Hörnern auf sich?

Jede*r Superheld*in hat ein Kostüm, das gehört einfach dazu. In vielen Fällen wissen wir um die Bedeutung dieser Kostüme: „Iron Man“ hat sich seinen Anzug selbst zusammengebaut, „Spider-Man“ bekam seinen Anzug als Geschenk, „Dr. Strange“ trägt einen Umhang mit einem eigenen Willen und so weiter. Auffällig ist dabei, dass wir bei Loki allerdings gar nicht wissen, woher sein Kostüm kommt. Insbesondere seine (recht auffälligen) Hörner sind den Zuschauer*innen immer ein Rätsel gewesen. Schauspieler und „Loki“-Darsteller Tom Hiddleston wurde auf besagte Hörner schon öfter angesprochen, wie er in einem mit Murphy’s Multiverse erzählt: „Die Leute wollen wissen, was es mit den Hörnern auf sich hat, das erinnere ich.“ Man habe ihn gefragt, wann Loki die Hörner trägt und wann nicht. Warum er sie trägt und ob es sich dabei um eine zeremonielle Geschichte handelt oder ob er sie trägt, wenn er besonders bösartig unterwegs ist. „Es war ziemlich interessant, diese Fragen von außerhalb gestellt zu bekommen, von einer äußeren Sichtweise. Alles wird beizeiten aufgeklärt werden“, verspricht der Schauspieler.

Wann startet „Loki“?

Und wann ist der genaue Zeitpunkt, wann ist „beizeiten“? Klar ist, dass die Serie Mittwoch, den 09.06., bei Disney Plus starten wird. Sechs Wochen lang können wir uns über je eine Folge „Loki“ freuen – und wir für unseren Teil freuen uns schon sehr! In den Teasern wird immer wieder eine Szene gezeigt, in der Loki seine Hörner wieder trägt und ganz besonders zufrieden mit sich aussieht. Wir können es kaum erwarten, für diese Szene (und all die anderen) mehr Kontext zu bekommen!

