Disney Plus: Mega-Highlight endlich zu streamen

Disney Plus hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Streaming-Giganten aufgebaut und einen Rekord nach dem nächsten gebrochen. Vor wenigen Monaten konnten sie sogar ihren größten Konkurrenten Netflix schlagen und veröffentlichten den beliebtesten Film weltweit! 😨 Bei dem Portfolio an Filmen und Serien ist der enorme Erfolg von Disney Plus eigentlich kaum verwunderlich – schließlich gehört dem „Haus der Maus“ quasi jedes große Medienunternehmen. Wann hat es Disney eigentlich geschafft, heimlich ein Medien-Monopol aufzubauen? 🤔 Besser nicht so viel drüber nachdenken und sich über die krassen Highlights freuen, die der Streaming-Dienst am kommendem „Disney+ Day“ veröffentlichen wird!

Disney Plus: Das sind die beliebtesten Serien und Filme!

Das erwartet euch am Disney+ Day

Am 12. November diesen Jahres wird der Disney+ Day gefeiert. Für diejenigen, für die das Datum etwas random wirkt: An dem Tag wurde der Streaming-Dienst gelauncht – zumindest in den USA. In Deutschland musste man noch etwas warten, darf sich aber auch über den Disney+ Day freuen! Ein Highlight jagt an diesem Tag das nächste und wir wissen persönlich gar nicht, womit wir anfangen sollen (und wie wir noch hinterherkommen sollen 😁). Diese Filme und Serien erwarten uns:

“Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings”

“Jungle Cruise”

“Home Sweet Home Alone”

“Olaf Presents”

“Frozen Fever”

“Feast”

“Paperman”

“Get A Horse!”

Ein neuer Short-Film von “Die Simpsons“

Neue Folgen der Doku-Serie „The World According to Jeff Goldblum”

Ein Special über Boba Fett

Ein Special über das Marvel Cinematic Universe

„Dopesick“

Was der Move von Disney zu bedeuten hat

Ist Disney einfach das beste Unternehmen der Welt? Soweit würden wir nicht gehen, wirklich nicht. 🤣 Aber es ist ein cleverer Schachzug des Mega-Konzerns: Immer mehr Menschen genießen die Möglichkeit, ihre Lieblingsfilme (und neue Filme) von Zuhause aus zu streamen und nicht mehr ins Kino rennen zu müssen. Das Konsumverhalten der Menschen hat sich geändert und ist immer mehr in den Streaming-Bereich abgewandert. Darauf reagiert Disney nun und macht allen Abonnent*innen ihren Account nur noch schmackhafter! Mit großen Namen, wie „Stars Wars“ und „Marvel“ bewaffnet, kann Disney Content für die nächsten Jahrzehnte liefern – und das wissen auch die Investor*innen, für die so ein Disney+ Day aus ganz anderen Gründen attraktiv ist. Nun, wir werden alles schauen, was uns das magische Monopol vor die Füße wirft, vielen Dank!