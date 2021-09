„Loki“ Staffel 2: "Es gibt ein Startdatum"

„Loki“ gehört zu den absolut erfolgreichsten Serien, die gerade auf dem Streaming-Dienst Disney Plus laufen! Staffel 2 der Hit-Serie war quasi schon bestätigt, da wurde die erste Folge noch nicht einmal ausgestrahlt. Das spricht zum einen sicherlich für das Selbstbewusstsein, dass die Köpfe hinter der Show hatten – zum anderen aber auch zweifellos über die hohe Qualität der Serie, von der Fans und Kritiker*innen begeistert waren. Nun hat sich der Produzent des Marvel-Universums Kevin Feige bezüglich der zweiten Staffel von „Loki“ geäußert – und Fans werden sich noch ein wenig gedulden müssen!

Wie geht es in Staffel 2 weiter?

Die erste Staffel von „Loki“ endete mit einem Monster-Cliffhanger, der das gesamte Marvel-Universum auf den Kopf stellen wird: der Erschaffung des Multiversums und ungeahnter Konsequenzen, nicht nur für Loki, sondern für alle Figuren! Während er auf PR-Tour für die Filme „Collider“ und „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ war, wurde Feige auch zu der zweiten „Loki“-Staffel ausgequetscht. Vor allem nach dem Fan-Schock, dass Kate Herron nicht mehr als Producer bei der neuen Staffel am Start sein wird, fragen sich viele Fans, in welche Richtung die Show gehen wird. Herron ist bekannt dafür, dass sie unter anderem die queere Sexualität von Loki in der Serie unbedingt dargestellt haben wollte – und gehört damit im Hause Disney zu den wenigen, die die Macht haben, queere Inhalte in den Filmen und Serien wirklich durchzusetzen! Doch auch unabhängig davon war sie eine ungemein strebsame Produzentin, die eine genaue Vision für die komplette Staffel hatte. Wer wird (und kann) die Lücke nun füllen?

Neue Staffel nicht vor 2022

Feige ging nicht auf Details ein (immerhin sollte er ja für ganz andere Projekte Werbung machen), verriet aber, dass sich die Serie aktuell bereits in der Entwicklung befände. „Es ist auf dem Weg. Sie wird entwickelt, während wir hier beide reden“, bestätigte der Producer. Er hoffe, dass ein Großteil des alten Teams wieder zusammenkommen würde. Während Kate „größere und bessere Dinge“ am Laufen hätte, würde die Suche nach einem neuen Producer bald beginnen. „Es gibt ein Startdatum“, sagt er ganz klar – aber er sei nicht sicher, ob es „nächstes oder übernächstes Jahr“ soweit sein wird. Nächstes oder übernächstes Jahr?! Wir hoffen natürlich stark auf ersteres!