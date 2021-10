Philipp Stehler schockt mit Krankheit: So schlimm war die Zeit im Krankenhaus

Philipp Stehler gesteht schwere, chronische Darmkrankheit

Philipp Stehler hat einen mutigen Schritt gewagt. Auf Instagram sprach der Ex-"Bachelorette"-Kandidat ganz offen über seine chronische Darmerkrankung, seinen künstlichen Darmausgang und welche Folgen die Krankheit gehabt haben könnte. "Es hat einige Zeit gedauert, bis ich soweit war, dieses Bild zu posten. Ziemlich genau 1 Jahr und 2 Wochen. Denn am 22.09.2020 konnte mir mein künstlicher Darmausgang wieder abgenommen werden", schreibt der 33-Jährige ehrlich zu einem Instagram-Post. Die ersten Symptome seiner chronischen Darmkrankheit hatte er schon im November 2010. Danach arbeitete er als Polizist, auf der Bühne und später auch vor der Kamera. Sogar bei GZSZ übernahm Philipp Stehler eine Rolle.

Philipp Stehler über Krankheit: "Ich wäre fast daran gestorben!"

Seinen TV-Durchbruch feierte noch vorher bei "Die Bachelorette" im TV, doch es sollten noch einige schwere Jahre folgen. Seine erste Operation erfolgte nämlich am 21.05.2019, danach lebte er für eine lange Zeit mit einem künstlichen Darmausgang in Form eines Beutels. Bei der vierten OP konnte ihm der Beutel wieder abgenommen werden. "Ich litt viele Jahre an Colitis Ulcerosa und der künstliche Darmausgang hat mir das Leben gerettet", schreibt Philipp weiter in seiner Caption. Ein emotionales Geständnis, das ihn verständlicherweise viel Überwindung gekostet hat. Doch jetzt will er anderen helfen: "Die meisten werden darüber nie sprechen, weil Probleme mit der Verdauung immer noch stark tabuisiert werden. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, ein zu 100 % transparentes Buch zu schreiben."

Philipp Stehler: So hart war die Zeit im Krankenhaus

Das Buch zu Philipp Stehlers chronischer Darmerkrankung heißt "Mein Darm ist kein Arsch" und erzählt von seinem Leben mit Colitis Ulcerosa, Therapien, Rezepten und Expertenmeinungen. Auch seine Freundin Vanessa Ciomber meldete sich mit einem emotionalen Post zu Wort und hat verraten, wie hart die Zeit im Krankenhaus für Philipp Stehler war: "Ich kann gar nicht richtig beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Zu sehen, was du für Schmerzen hast. Die Ungeduld und die Angst, wenn du im OP warst und deine Mama und ich im Krankenhaus gewartet haben. Die Panik, die in einem aufsteigt, wenn etwas länger dauerte wie geplant. Ich wollte keine Sekunde woanders sein. Immer selber mit eigenen Augen sehen, wie es dir geht." Heute geht es dem Ex-"Bachelorette"-Kandidaten wieder viel besser. Hoffentlich kann er mit seiner Geschichte noch vielen anderen Menschen helfen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->