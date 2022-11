Achtung, wenn du das im Essen findest!

Also eines vorweg: Ein einzelnes Haar zu essen, wird dich höchstwahrscheinlich nicht umbringen. Puh!

Ziemlich sicher hat es auch keinerlei Auswirkungen auf deine Gesundheit. Puuuh! Haare bestehen aus Keratin, einem körpereigenen Protein, das vollkommen unbedenklich essbar ist. Keratin ist nicht nur in unserem Haar (das besteht zu 80 bis 90 % daraus), sondern auch in unserer Haut und unseren Nägeln. Und am Fingernägelkauen ist ja auch noch niemand gestorben. 😉 Nun kommen wir aber zu dem „aber“: Wer so richtig Pech hat, der kann an einem einzelnen Haar ersticken oder sich die Mundschleimhaut damit verletzen. Das kommt allerdings sehr selten vor. Vielmehr deutet ein Haar im Essen auf etwas ganz Anderes hin: Dass es mit der Hygiene im Lokal nicht sooo weit her ist. Schließlich werden Menschen mit längeren Haaren angehalten, ein Haarnetz oder ähnliches zu tragen. Wenn sich an solche Hygienevorschriften nicht gehalten wird, wer weiß, was noch so ignoriert wird? Definitiv ein Alarmsignal.