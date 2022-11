LGBTQ+-Stars: Joshua Bassett

In einem Interview mit Clever News sprach “High School Musical: Das Musical: Die Serie”-Star Joshua Bassett über “One Direction”-Sänger Harry Styles und geriet dabei ziemlich ins Schwärmen! 😅 „Er ist cool, einfach cool, wer denkt bitte nicht, dass Harry Styles cool ist?“, so der Schauspieler. Als er dann noch „außerdem ist er hot“, ergänzte, hielten viele Fans auf der Welt kurz inne und Bassett ergänzte: „Ich schätze, das ist auch mein ‚Coming-Out‘-Video.“ 😍 Dass das kein Joke war, machte der Darsteller in einem späteren Insta-Post deutlich. Welche sexuelle Orientierung Bassett hat, ist nicht bekannt, Fans gehen allerdings davon aus, dass er bisexuell ist. Das weiß am Ende nur Bassett und, ganz ehrlich, ist es so wichtig? 💖