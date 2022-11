Bisexuell lieben! Was heißt das?

Dass man Bisexualität nicht einfach so eingrenzen und definieren kann, hat auch der Sexualforscher Dr. Alfred Kinsey in Zusammenarbeit mit Dr. Wardell Pomeroy und Dr. Clyde Martin versucht zu verdeutlichen. Sie entwickelten 1948 die sogenannte Kinsey-Skala. Diese ist mit den Zahlen null bis sechs versehen. Dabei steht die Null für "ausschließlich heterosexuell" und die Sechs für "ausschließlich homosexuell". Der Bereich dazwischen ist mit einer Verteilungsverschiebung "irgendetwas" zwischen heterosexuell und homosexuell. Diese Skala ist natürlich nicht mehr so aktuell, aber sie zeigt zumindest, dass auch Bisexualität ein breites Spektrum hat – und nicht nur in die Schublade "fühlt sich zu Jungs und Mädchen gleichermaßen hingezogen" gesteckt werden kann.