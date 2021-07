BTS: Neuer Film versetzt Fans in Exstase

BTS bringt krasses "Hinter den Kulissen"-Video

BTS schaffe es immer wieder, ihre Fans zu beeindrucken. Erst kürzlich verblüfften sie Fans mit ihrem rätselhaften Cowboy-Look – nun bieten sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ihres Hits „Butter“. Zu sehen sind die Jungs, wie sie vor einem blauen Hintergrund ihre süßen Accessoires zusammensuchen für den Dreh. Was man auf den ersten Blick sieht: Die Jungs haben richtig Spaß am Dreh! Da wird herumgealbert, miteinander gequatscht und witzige Brillen und Hüte miteinander getauscht. 🤣 Immer wieder krass zu sehen: Wie die Jungs zwischen Albernheiten und absoluter Professionalität hin und her switchen. 😨 Die Jungs sind halt echte Profis, wie man in solchen Momenten immer wieder sieht. Beeindruckend! Das gepaart mit unfassbar knuffigen Kostümen! 🥰

Fans lieben das Video

Für die Fans von BTS ist es Balsam für die Seele, die Jungs so fröhlich bei der Arbeit beobachten zu können. „Dabei zuzusehen, wie BTS Spaß hat und sie nur sie selbst sind, ist die beste Medizin 🥺“, schreibt ein Fan und hat damit viele Likes von Fans erhalten, die es ganz genau so sehen. „Alle: Das ist das schlimmste Jahr aller Zeiten. BTS: Sorry, aber nicht für uns“, schreibt ein anderer. Und das stimmt auch. Kürzlich sagten BTS zwar noch, dass Corona sie auch niedermache, aber sie scheinen es umso wichtiger zu finden, ihren Fans einen Hoffnungsschimmer geben zu können. Wir sind froh, dass es BTS in diesen doch sehr fordernden Zeiten gibt. 💖

