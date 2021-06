BTS gelingt verrückter McDonald's Rekord

BTS erreichen verrückten McDonald's Rekord mit Nugget-Menü

BTS-Fans auf der ganzen Welt rennen gerade zu McDonald's, um hauptsächlich Nuggets zu essen. Aber nicht irgendwelche Nuggets: BTS haben ihr eigenes Menü bei McDonald's bekommen und der Hype ist real. 10-er Chicken McNuggets, mittlere Pommes und eine mittlere Cola. Als Special gibt es zu dem Menü zwei Soßen, die es bisher nur in Südkorea gibt: Cajun und Sweet Chili. Dieses besondere K-Pop-Menü gibt es Aktionsweise auf beinahe der ganzen Welt – außer in Deutschland. Hier bei uns ist das Menü nicht verfügbar, solltet ihr jedoch in Österreich sein, könnt ihr Glück haben. Trotzdem hat McDonald's eine krasse Veränderung vorzuweisen: Zwischen dem 27. Mai und 3. Juni verkündete McDonald's Korea, dass der Verkauf von Chicken McNuggets um 283 Prozent gestiegen sei!

BTS-Fans stürmen McDonald's Filialen

Dieser verrückte McDonald's Rekord macht ziemlich deutlich, dass das BTS-Menü total gut ankommt. Aber nicht nur die Verkäufe von Chicken McNuggets sind wegen BTS gestiegen, auch der Verkauf von Oreo McFlurry ist um 45 Prozent gestiegen, obwohl er gar nicht zum Menü der K-Pop-Band gehört. Warum? Tja, es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass der Oreo McFlurry ein Liebling von BTS-Mitglied V ist. Meistens wurde die Nachspeise zusammen mit dem Menü bestellt. Wer uns immer noch nicht glaubt, wie verrückt dieser McDonald's Rekord ist, für die*den haben wir noch mehr: Ein BTS-Gericht wurde für über 30.000 Euro auf ebay verkauft.

