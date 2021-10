Ariana Grande: Dafür gibt sie ihr Vermögen aus!

Sie kann singen, schauspielern, bringt ihre eigene Beauty-Linie heraus und ist noch in so vielen anderen Dingen erfolgreich. Die Frage ist eigentlich: Was kann Ariana Grande nicht?

Das könnte dich interessieren:

Ariana Grande: So viel hat sie bereits verdient

Als wir im Mai 2021 gehört haben, dass Ariana Grande und ihr Partner Dalton Gomez sich das Ja-Wort gegeben haben, waren wir komplett aus dem Häuschen! Kurze Zeit später waren schon die ersten atemberaubenden Hochzeitsbilder von Ariana Grande im Umlauf und heute wissen wir – Ari hat einen Teil ihres Vermögens für ihr wunderschönes Vera Wang Couture-Hochzeitskleid ausgegeben. Das Nettovermögen der "positions"-Sängerin soll sich auf krasse 150-200 Millionen US-Dollar belaufen! Natürlich liest man im Netz so einige verschiedene Summen und nur Ari weiß, welche Summe nun stimmt, aber wenig wird es auf keinen Fall sein. Dafür lief es die vergangenen Jahre karrieretechnisch zuuu gut! Aber für was gibt die 28-jährige Ariana Grande noch gerne ihr Geld aus?

Die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt

Das gönnt sich Ari gerne!

Natürlich steht Ariana auf Luxus. Sie mag extravagante Kleidung, liebt Glitzer und viel BlingBling, aber neben Markenklamotten gibt Ari ihr Geld auch gerne für Reisen aus. Wie zum Beispiel für ihre Flitterwochen in Holland mit ihrem Ehemann Dalton Gomez. Ihre Lebensmittel kauft Ari manchmal selbst ein, aber meistens lässt sie für sich einkaufen. Dabei ist es ihr besonders wichtig, dass die Lebensmittel alle frisch, vegan und Bio sind. Ihr Lieblingssupermarkt ist whole foods. Die „34+35“-Sängerin hat auch ein Auge auf schöne Immobilien geworfen. Wie praktisch, dass ihr Ehemann Dalton ein sehr erfolgreicher Immobilienmakler ist und sich auf diesem Gebiet sehr gut auskennt. Ariana Grande hat sich bereits die ein oder andere Luxusimmobilie gegönnt und besitzt nicht nur ein Anwesen. Mehrere Häuser und Luxuswohnungen in New York und Los Angeles kann sie ihr Eigen nennen. Was sich Ari als Nächstes kaufen wird? 🤑

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->