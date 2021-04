BTS, Ariana Grande & Co.: Diese Stars sind die beliebtesten Kuchen-Gesichter

BTS, Ariana Grande und Co. sind beliebte Kuchen-Gesichter

Ok, die meisten Leute wissen, wer die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt sind. Aber welche Stars sind besonders beliebt als Dekoration auf einem Kuchen? Tja, das ist dann schon eine ganz andere Liga! 😂 Experten des amerikanischen Online-Kuchenshops Jackandbeyond.com haben herausgefunden, welche Stars auf Instagram besonders oft auf Kuchen zu finden sind. Von BTS über Donald Trump bis hin zu Taylor Swift: Diese 15 Stars werden besonders oft als Kuchen-Deko benutzt. Achtung: Dies ist kein April-Scherz, sondern wirklich real. 🤓

Top 15: Die beliebtesten Stars auf Kuchen

Es gibt viele verrückte Fakten über die Boyband BTS, aber das hier toppt mal wieder alles. Platz eins der beliebtesten Star-Kuchen wird nämlich von der K-Pop-Band belegt. BTS haben auf Instagram stolze 30.479 Instagram-Posts mit ihrem eigenen Kuchen. Von ganzen Torten bis hin zu individuellen Cake-Pops der Mitglieder ist alles dabei. Auch Platz zwei geht an K-Pop-Stars: Auch BLACKPINK sind besonders beliebt auf Kuchen und liegen bei 9.281 Posts. Ariana Grande landet mit 5.297 Posts auf dem dritten Platz. Eigentlich eine ganz lustige Überraschung so ein Star-Kuchen, oder? Etwas verwundert sind wir nur darüber, dass auch Donald Trump (Ex-US-Präsident) und Joe Exotic (Tiger King) in der Top 15 der beliebtesten Star-Kuchen vorkommen – das ist dann vermutlich nur ein schlechter Scherz?! 😂 Hier gibt's die ganze Liste der beliebtesten Promi-Gesichter als Dekoration auf Kuchen. Was wohl die Stars selbst davon halten, dass sie regelmäßig gegessen werden? 🙈

Diese 15 Stars sind besonders oft auf Kuchen zu sehen PR/Jackandbeyond.com