Ariana Grande und Demi Lovato haben beide ihre Disney-Karrieren hinter sich gelassen und sind seit einigen Jahren extrem erfolgreich im Musik-Business. Ari arbeitet derzeit sehr viel an ihrer neuen Musik. Erst vor wenigen Wochen droppte Ariana Grande die News, dass es einen geheimnisvollen Song auf ihrer Deluxe-Album-Version geben wird. Und auch Sängerin Demi Lovato hat mit einem Schock-Geständnis über drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt nach ihrer Überdosis für Gesprächsstoff gesorgt. Nun wurden neue Hinweise von Ari und Demi gestreut und ihre Fanbase ist auf gewisse Anhaltspunkte gestoßen, dass ein neuer gemeinsamer Song (also eine langersehnte Kooperation der beiden Superstars) in den Startlöchern stehen könnte! 🤭 🥰

Ariana Grande und Demi Lovato: Endlich eine Musik-Kooperation?

Anfangen hat alles am vergangenen Sonntag, als Ariana Grande einen Ausschnitt eines neuen Songs auf ihrem Instagram-Profil gepostete und schrieb "Hintergrund Musik für den Song einer Freundin". Kurze Zeit später hat Demi diese Story dann mit „ 👀 👀 👀“ kommentiert und gerepostet. Kurzerhand schrieb ein Fan von Demi Lovato ihr eine DM auf Insta mit den Worten: "Ist sie die Last-minute-collab von der du geredet hast?" daraufhin antwortete Demi nur mit einem süßen grinsenden Smilie. 😊 Tatsächlich ist der Wunsch der beiden Künstlerinnen schon länger präsent, einen gemeinsamen Song auf den Markt zu bringen. Ob sie dies nun in die Tat umsetzen? Es scheint fast so und die Fans flippen beim Gedanken eines neuen gemeinsamen Songs von Ariana Grande und Demi Lovato jetzt schon aus! 🥰

