Demi Lovato: Ihre stürmische Liebe endete böse!

Ende September, rund zwei Monate nach ihrer überraschenden Verlobung, machte US-Popstar Demi Lovato Schluss mit dem 29-jährigen Schauspieler Max Ehrich. Und das, obwohl sich das Paar erst im März offiziell ineinander verliebt hat. Die stürmische Beziehung endete jedoch nicht so harmonisch, wie sie einst begann. Laut eines Insiders soll sich Demi in einem persönlichen Gespräch von Ehrich getrennt haben. Dieser wollte das Liebes-Aus jedoch angeblich nicht wahrhaben und verbreitete deshalb Lügen über Lovato und ihre Beziehung. Eine enge Quelle aus Demis Umfeld sagte deshalb vor wenigen Wochen gegenüber „Fox News”: „Demi schämt sich total für das Verhalten von Max – und auch dafür, dass er nun öffentlich im Internet ihre Beziehungsangelegenheiten diskutiert.”

Max Ehrich: Ist er frisch verliebt?

Damit dürfte jetzt jedoch endlich Schluss sein! Der Grund: Max wurde turtelnd mit einer hübschen Frau am Strand gesichtet! Wie unter anderem das Promi-Portal „TMZ” erfahren haben will, soll der 29-Jährige bereits eine neue Herzdame an seiner Seite haben. Die Glückliche? Die 21-jährige Musikerin Mariah Angeliq. Mit ihr schlenderte Max aktuell Arm und Arm bei Sonnenuntergang in Miami Beach. Dabei waren die beiden jedoch nicht ganz alleine, sondern in Begleitung von YouTuberin und Sängerin Lele Pons. Ob es zwischen Max und Mariah wirklich ernst ist, das wird die Zeit schon bald zeigen.

