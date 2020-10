Demi Lovato engagiert sich politisch

Die Wahlen in den USA stehen kurz bevor – am 3. November entscheidet sich, ob Donald Trump für weitere 4 Jahre Präsident bleibt. Während einige Stars den umstrittenen Politiker ganz offen unterstützen, nutzen viele andere ihre Reichweite auf Social Media, um öffentlich gegen Trump zu schießen. Erst vor Kurzem machte „Captain America“ Chris Evans seiner Wut via Twitter Luft und auch Sängerin Demi Lovato zeigte ihre Abneigung gegen den amtierenden Präsidenten immer wieder mit politischen Postings.

Commander in Chief: Demi Lovatos Song gegen Donald Trump

Nun hat die 28-Jährige noch eins obendrauf gelegt und einen ganzen Song gegen Donald Trump veröffentlicht! In „Commander in Chief“ konfrontiert sie den US-Präsidenten musikalisch ganz direkt mit scharfer Kritik.

„Wenn ich die Dinge täte, die Sie tun, könnte ich nicht schlafen. Im Ernst, kennen Sie überhaupt die Wahrheit? Wir befinden uns in einer Krise, Menschen sterben. Während Sie Ihre Taschen vollstopfen…“ singt Demi und stellt in den Zeilen klar: „Wir werden nicht aufgeben!“ Sie ruft dazu auf, auch weiterhin auf die Straße zu gehen und sich für die eigenen Ideale stark zu machen. An ihre fast 100 Millionen Follower appelliert sie außerdem: „Bitte geht wählen!“

