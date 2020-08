Demi Lovato veröffentlicht Foto von Jacob Blake

Es ist kaum zu glauben! Jacob Blake wurde am Sonntagabend im US-Bundesstaat Wisconsin sieben Mal aus nächster Nähe von Polizisten in den Rücken geschossen – und das vor den Augen seiner drei Kinder. US-Star Demi Lovato teilte daraufhin am Montag (24. August) ein Foto des Afroamerikaners. Dazu schrieb sie empört: “Wie kann so etwas immer noch passieren?!” Lovato veröffentlichte zudem mehrere Rufnummern und bat ihre Fans darum, Gerechtigkeit zu fordern.

Die Sängerin, die sich regelmäßig für die “Black Lives Matter”-Bewegung einsetzt und politisch äußert, ergänzte ihr Posting mit den Worten: “Der Polizist hat ihn vor seinen Söhnen sieben Mal in den Rücken geschossen. Gott, bitte beschütze seine Babys. Es gibt dafür einfach keine Begründung! Es gibt keine Notwendigkeit für diese Art von Gewalt! Ich bin so müde und fassungslos.”

50 Cent teilt das Video der Gewalttat

US-Rapper 50 Cent schockte seine Fans dagegen mit einem Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Polizist seine Waffe auf Jacob Blake richtet. Dazu schrieb der Musiker, der erst kürzlich durch seine Zusammenarbeit mit Netflix Schlagzeilen machte: “Was für eine Art von Strafverfolgung ist das? Sie haben diesen Mann sieben Mal in den Rücken geschossen – vor seinen Kindern.”

“Black Lives Matter”-Proteste gehen weiter

Nach dem brutalen Vorfall wurde Blake mit einem Hubschrauber abtransportiert. Er soll aktuell in einem stabilen Zustand sein und auf der Intensivstation im Krankenhaus behandelt werden. Nur kurze Zeit nach dem Polizeieinsatz in Wisconsin fanden erneute Demonstrationen statt, in denen Gleichberechtigung gefordert wurde. Diese sollen teilweise außer Kontrolle geraten sein, weshalb am Montagabend eine Ausgangssperre verkündet wurde, die bis Dienstagmorgen um 7 Uhr gelten soll.

