50 Cent ist erfolgreicher TV-Produzent

50 Cents letztes Album und seine letzte Single liegen schon Jahre zurück, von der Bildfläche verschwunden ist der 45-Jährige aber trotzdem nicht. Der ehemalige Rapper ist unter anderem ins Film- & Serien-Business eingestiegen. 2005 ergatterte 50 Cent seine erste Film-Rolle, seit einigen Jahren ist er auch als Produzent tätig. In der Gangster-Serie „Power“, die bis vor kurzem auf dem US-Sender Starz lief, war Curtis „50 Cent“ Jackson Teil des Casts und gehörte zum Produzenten-Team. Mehrere Spin-offs zu der beliebten Serie sind bereits in Planung. Das amerikanische Network ABC zeigte vor ein paar Monaten die Serie „For Life“, in der 50 Cent wieder eine Schauspieler- & Produzenten-Rolle übernahm. Der Rap-Megastar ist als Produzent dick im Geschäft macht und jetzt auch noch gemeinsame Sache mit Streaming-Riese Netflix!

Neue Serie oder Film? 50 Cents Netflix-Projekt

Die kommende Zusammenarbeit mit Netflix hat 50 Cent auf seinem Instagram-Profil angeteasert. Details zu seinem Netflix-Deal hat er dabei nicht verraten, aber dafür ganz selbstbewusst verkündet, dass er mit seinem noch unbekannten Netfix-Projekt eine weitere Nummer 1 produzieren wird: „Ihr wisst es schon, #1 STARZ POWER, 1# ABC FORLIFE, um was wollt ihr jetzt wetten, ich mach das nochmal bei 💪NetFlix [sic].“ Vor einigen Monaten machte bereits die News die Runde, dass Rap-Star 50 Cent eine neue Serie für Netflix produziert, vielleicht bezieht sich sein Post darauf? Laut Jackson soll es bald soweit sein, dann hat das Rätselraten ein Ende.

