50 Cent: Neue Doku-Serie für Netflix

Rapper 50 Cent ist mit Tracks wie "Candy Shop" und "In Da Club" zum Weltstar geworden. Lange war es musikalisch eher ruhig um den Künstler, der sich immer mehr zum Business-Man entwickelte. Trump hat Rapper 50 Cent sogar mal eine halbe Million Euro für einen Besuch bei seiner Amtseinführung angeboten, welches er abgelehnt hat. Jetzt will er eine Doku-Serie für Netflix produzieren. Sie soll "A Moment in Time" heißen und sechs bis acht einstündige Folgen enthalten, die sich mit verschiedenen Fällen befassen. Das Projekt wird von seiner eigenen Firma G-Unit Film & Television produziert.

"A Moment in Time": Darum geht es in der Netflix-Serie von 50 Cent

Im Fokus der Serie sollen die Geschichten verschiedener Stars sein. Darunter auch 6ix9ine, der mit 50 Cent bereits einem Attentat entkommen ist. Ein Teil der Doku soll sich demnach um Tekashis kurze, aber sehr kontroverse Rap-Karriere konzentrieren. Snoop Doggs Folgen sollen sich mit seiner Mord-Anklage beschäftigen, welche zur gleichen Zeit auftauchte, wie sein erfolgreichste Platte "Doggystyle". Bei NBA-Star Rafer Alston geht es um seinen steilen Aufstieg vom Straßen-Basketballer zu den NBA Finals. Die Episoden von 50 Cent zeigen die Entstehung seines Albums "The Massacre" und seinen Streit mit Jimmy Henchman, der früher Manager von Rappern wie Akon und Sean Kingston. Damit wagt sich 50 Cent an die beliebte Sparte der Real-Life-Crime-Storys und da hat er sicher einige Insider-Infos. Wir sind sehr gespannt, wie die neue Netflix-Serie sein wird!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!