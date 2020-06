Dass ein schwarzes Foto im Feed am systemischen Rassismus in den USA und auch hier in Deutschland nicht viel ändert, dürfte jedem klar sein. Wichtig ist vor allem, was du außerhalb von Instagram dafür tust, damit Rassismus ein Ende findet.

Viele gingen in den letzten Wochen auf die Straße um gegen Rassismus zu demonstrieren, einige Unternehmen und Stars spenden an Organisationen und rufen auch ihre Follower dazu auf. Bevor du etwas spendest, informiere dich genau über die Bedingungen, und ob deine Spende auch da ankommt, wo es anderen weiterhilft. Sprich hierzu am besten mit deinen Eltern.

Auf Demonstrationen gegen Rassismus kannst du Betroffene unterstützen, aber es gibt noch andere Wege 2020 Getty Images

Du kannst aber auch mit Mode ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Marken wie HUMAN BLOOD haben sich auf Statement-Mode spezialisiert. Sie greifen in ihren Kollektionen Umweltschutz, Rassismus und andere wichtige Themen auf und machen sie zu coolen Fashion-Pieces.

Hoodie aus der Spendenkollektion „I can’t breathe“, deren Erlös gespendet wird. HUMAN BLOOD

Sie haben sich zum Beispiel dafür entschieden, 100% der Einnahmen von Artikeln mit dem Print "Black Lives Matter" an an die Black Lives Matter Foundation zu spenden. So kannst du mit deinem Kauf automatisch Organisationen unterstützen und ein Zeichen für mehr Gerechtigkeit setzen.

Auch andere Marken wie UMTC-Studios möchten einen Beitrag leisten und spenden Teile ihrer Einnahmen an Hilfsorganisationen wie z.B: Aufstehen gegen Rassismus und entwerfen spezielle Designs.

Zeit für klare Ansagen: "Abuse of Power" T-Shirt PR

Der Deutsch-Rapper Edo Saiya designte eine Fundraising-Version seines Merchandise und spendet 100% des Erlöses:

Auch Teile des Merchandise von Lil Peep werden für diese Zweck gespendet:

Und auch das Hype House LA reiht sich ein:

Zeichen setzen auch für die LGBT-Community

Auch Riccardo Simonetti kämpft für Gerechtigkeit und Gleichheit. Der Entertainer und der Fashion Online Shop ABOUT YOU setzen passend zum LGBT Pride-Month mit einer gemeinsamen Kollektion ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Der LGBT Pride Month findet jedes Jahr weltweilt im Juni statt und ist für alle Schwulen, Lesben, Bisexuelle, Transgender und andere aus der Szene eine Möglichkeit, den Stolz für die Offenheit mit ihrer Sexualität zu feiern! Die genderless Kollektion von Riccardo Simonetti und ABOUT YOU vermittelt, dass jede*r sich besonders fühlen kann!

Der Gewinn aller verkauften "Equality" T-Shirts aus der Kollektion geht direkt an die Organisation „Enough is Enough”, der größten deutschsprachigen Initiative zur Unterstützung der weltweiten LGBTI+ Community. ABOUT YOU

Du weißt noch nicht genau, wie du noch helfen kannst gegen Rassismus ein Zeichen zu setzen? Hier bekommst du Infos:

#BlackLivesMatter: Deshalb posten alle Stars ein schwarzes Foto