Ariana Grande: So sexy ist das neue Video zu "34 + 35"

Ariana Grande ist und bleibt einfach eine Queen. Sie weiß ganz genau, wie man bei den Fans für Wirbel sorgen kann. Erst kürzlich haben alle spekuliert, wer sich hinter den geheimnisvollen Songs von Ariana Grande verbirgt. Auch für ihre Musikvideos überlegt sich die Sängerin immer etwas Besonderes. Für ihren Track "Positions" zeigte sich Ariana Grande als Präsidentin von Amerika. Ihr Song "34 + 35" sorgte außerdem auf mehreren Ebenen für Aufruhr bei den Fans, denn er ist mit Abstand der heißeste und zweideutigste Track, den Ari je veröffentlicht hat. Die beiden Zahlen der Single ergeben zusammen die Zahl 69, eine beliebte Liebesstellung. Vor einigen Wochen hat Ariana Grande zusätzlich verkündet, dass sie den Song als Remix zusammen mit Doja Cat und Megan Thee Stallion veröffentlichen wird. Ab heute gibt es das Musikvideo mit ihren Freundinnen in Unterwäsche …

Ariana Grande, Doja Cat und Megan Thee Stallion: Fans feiern das sexy Unterwäsche-Video

So heiß wie der Text in "34 + 35" ist, so sexy ist das Musikvideo dazu. Ariana Grande tanzt mit ihren Freundinnen in Unterwäsche durch ein Hotel. Ari, Doja Cat und Megan Thee Stallion sehen wirklich alle umwerfend aus und es sieht ganz so aus, als hätten sie den Mädelsabend ihres Lebens. Champagner, Süßigkeiten und Spaß inklusive. Viel wichtiger ist jedoch, dass man in jeder Sekunde des Videos sieht, wie wohl sich die Girls fühlen. Manchmal muss man sich selbst ein bisschen feiern, vor allem unter Freundinnen. Wir lieben dieses sexy Video und auch in den Kommentaren ist zu erkennen, dass die Fans es feiern. #slaygirls

