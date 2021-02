Demi Lovato veröffentlicht Doku-Serie "Dancing With The Devil" über ihre Überdosis

Im Jahr 2018 wurde Demi Lovato mit einer Überdosis eingeliefert. Ein Schock für viele Fans, aber auch andere Stars. Der Zustand der Sängerin war lange kritisch, es gab viele Fragen und dadurch auch viele Gerüchte: Wie konnte es so weit kommen? Wer war dabei? Woher kamen die Drogen? Der Drogen-Dealer von Demi Lovato wurde sogar schon verhaftet. Bis heute hat die Sängerin nicht wirklich über diesen Vorfall gesprochen, doch jetzt will sie das ändern. Demi Lovato hat einen Trailer zu ihrer Doku-Serie "Dancing With The Devil" (dt. Tanz mit dem Teufel) veröffentlicht. Dort will sie über ihre Überdosis sprechen und macht ein schockierendes Geständnis …

Folgen der Überdosis: Demi Lovato hatte drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt

In ihrer Doku-Serie wird nicht nur Demi Lovato selbst über den Vorfall sprechen, sondern es wird auch Interviews mit ihren Freunden, der Familie und sogar Elton John und Christina Aguilera geben. Außerdem wird auch der zuständige Arzt über ihren Drogenkonsum sprechen und auch der Notruf der Nacht geteilt. Plötzlich macht Demi Lovato ein schockierendes Geständnis: "Ich hatte drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Die Ärzte haben gesagt, dass ich nur noch 5 - 10 Minuten mehr gehabt hätte." Sie wurde quasi in der letzten Sekunde gerettet. Wir finden es super mutig, dass die Sängerin so offen über ihre Überdosis sprechen will. "Dancing With The Devil" startet am 23. März auf YouTube.

