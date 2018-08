Demi Lovatos Drogen-Dealer wurde verhaftet

Laut einigen Medienberichten soll Demi schon seit April mit dem Dealer in Kontakt stehen und ihm auch am 24. Juli eine Nachricht geschrieben haben, weil er nach einer Party in ihrem Haus in den Hollywood Hills vorbekommen sollte. Zusammen sollen sie einen Mix aus dem Schmerzmittel Oxycodon und einem Sedativum geraucht haben. Dann schliefen sie beide ein. Als der Mann merkte, dass es Demi immer schlechter ging und sie in ihrem Bett schwer atmete, verließ er das Haus fluchtartig. Erst Stunden später, um 11:30 Uhr am Morgen, hat ihre Assistentin sie leblos im eigenen Blut und Erbrochenen gefunden.

Demi Lovatos Drogen-Dealer kam öfter mit dem Gesetz in Berührung

Bereits einige Monate zuvor wurde der Mann in Nord-Hollywood festgenommen, nachdem er mit Rauschgift, einer geladenen Waffe und 9.000 Euro in der Tasche gefunden wurde. Als die Polizei daraufhin seine Wohnung durchsuchten, fand sie weitere verbotene Gegenstände. Er selbst behauptet trotzdem felsenfest, kein Drogen-Dealer zu sein. Ein Freund erklärte gegenüber "TMZ", dass Demi und Brian eine Beziehung gehabt hätten. Drogen habe er ihr dagegen nie verkauft.