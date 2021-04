Ariana Grande: Fans in Sorge – ist sie zu dünn?

Ariana Grande: Erfolgreicher denn je

Die Sängerin springt von Erfolg zu Erfolg und es scheint kein Ende in Sicht. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Ariana Grande bei „The Voice“ in den USA als Coach dabei sein wird und dafür eine unglaubliche Summe erhält. Ihr Album „Positions“ ist das meistverkaufte Album einer Künstlerin in diesem Jahr. Für ihren Hit „Rain on me“ mit Lady Gaga hat sie einen Grammy gewonnen. Und sie zählt zu den Top 3 Kuchen-Gesichtern. Krass! 🥳

Ariana Grande: Bodyshaming oder ernsthafte Sorge?

Ariana Grande steht im Wald neben einem Fluss und reißt die Arme glücklich nach oben. Sie trägt eine High-Waist Jeans und ein enges Langarm-Shirt – eigentlich ist nicht viel ihres Körpers zu sehen, doch die Fans bemerken, dass die Taille der Sängerin sehr dünn aussieht. Die Kommentare unter dem Bild reichen von bösen Anfeindungen („Iss ein verdammtes Sandwich, Girl“, „Wo sind deine Kurven?“) bis hin zu sicher gut gemeinten Ratschlägen („Ein bisschen mehr Gewicht würde gut an ihr aussehen“, „Das sieht nicht gesund aus“). Aber egal, ob gut oder böse gemeint, ungefragte Kommentare zum Körper sind nicht okay! In der Vergangenheit hat sich Ari schon mal zu Kommentaren zu ihrem Körper geäußert: „Wir leben in einer Zeit, in der es unmöglich ist, man selbst zu sein. Sich selbst zu lieben ist sexy! Wisst ihr was nicht sexy ist? Objektifizierungen, Bodyshaming und über die Körper anderer Menschen zu reden!“ Das sieht auch ein Fan so. Sie kommentiert: "Wir sind alle mehr als unsere Körper und es geht euch nichts an, wie jemand aussieht. Wenn es wirkliche Sorgen um ihre Gesundheit gibt, sollte das nicht von Fremden im Internet kommen.“ Fürsorge ist zwar schön, aber der Ton macht die Musik. Ariana Grande ist eine erwachsene Frau, die sich selbst um ihre Gesundheit kümmern kann. 🙏🏼

