Demi Lovato und Ariana Grande: Wahre Freundschaft

Sie sind Besties for life. Das ist mittlerweile jedem klar. Seit mehreren Jahren sind Demi Lovato und Ariana Grande schon dick befreundet und wollen diese wahre Freundschaft auch nicht missen. Ihre Fans lieben die beiden starken Girls mit den Powerstimmen und wünschen sich daher schon seit einer gefühlten Ewigkeit eine Musik-Kooperation. Ob dieser Wunsch bald in Erfüllung geht? Vor Kurzem haben Ariana Grande und Demi Lovato nämlich einige Hinweise auf einen neuen gemeinsamen Song gedroppt! Collab von Ari und Demi = Ohrwurm-Garantie! 🤪 Die "Positions"-Sängerin steht ihrer Freundin aber nicht nur bei privaten Problemen zur Seite, nein, auch in Sachen Musik-Business setzt sich Ari für sie ein …

Ariana Grande legt für Demi Lovato ihre Hand ins Feuer

Als sich Demi Lovato im Jahr 2019 von ihrem Management trennte, wollte sie unbedingt bei Scooter Braun unter Vertrag genommen werden. Er hat nicht nur jahrelange Erfahrung, sondern ist auch der Manager von Ariana Grande, Justin Bieber und vielen anderen Kollegen und Freunden von Demi. Aufgrund ihrer mentalen Struggles und ihrer Drogenprobleme war Scooter zunächst unsicher, ob er Demi mit ins Boot holen soll. Er kannte dies bereits von anderen Artists. Doch was überzeugte ihn nun? Es war Ariana Grande. Sie legte ihre Hand für Demi ins Feuer und überzeugte Scooter Braun in einem persönlichen Gespräch! Was für eine Freundschaft und ein großer Support von Ari! 🥰 Demi ist aktuell wieder back on track und veröffentlicht am 2. April ihr neues Album "Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over" und eine YouTube-Dokuserie dazu. Hier reflektiert Demi Lovato dunkle Zeiten in ihrem Leben wie zum Beispiel ihre Überdosis und in Folge dessen ihren Herzinfarkt. Ehrlich, direkt und mit einer klaren Message: Gib nicht auf und kämpfe auch in schwierigen Zeiten stets weiter! 💪🏻

