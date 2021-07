Ariana Grande Flitterwochen: So bodenständig knutscht sie in Holland

Ariana Grande und Dalton Gomez verbringen ihre Flitterwochen in Holland

Ariana Grande und Dalton Gomez sind in den Flitterwochen – und zwar nicht irgendwo, sondern in Holland! Alleine der Gedanke, dass Ari nur wenige Kilometer von Deutschland entfernt ist, lässt Fan-Herzen rasen. Erst im Mai postete Ariana die atemberaubenden Bilder ihrer Hochzeit und jetzt bekommen wir erste private Einblicke in die Hochzeitsreise mit ihrem Ehemann. Auf Instagram teilte Ariana Grande gestern Abend ein paar Eindrücke ihrer Flitterwochen mit Dalton Gomez.

DIE AKTUELL ERFOLGREICHSTEN MUSIK-STARS DER WELT

Wer nach dem wertvollen Verlobungsring Prunk, Luxus und Glamour erwartet hat, liegt jedoch ziemlich falsch. Die beiden scheinen eine sehr bodenständige Zeit zu verbringen und knutschen scheinbar ganz gelassen in Holland. Ariana postet Bilder und Videos aus dem Zug, grünen Feldern und Mühlen, den schönen Grachten in Amsterdam und einer Aussicht, die sehr an ein Hausboot erinnert. Unser Highlight ist jedoch ein ganz anderes Bild …

Ariana Grande teilt private Fotos aus ihren Flitterwochen

Wenn man sich Ariana Grandes Storys anguckt, scheinen sie und Dalton Gomez Holland in ihren Flitterwochen ganz klassisch erkundet zu haben. Sie genießen die Natur, erkunden Amsterdams romantische Grachten und waren Abends sogar in einer Jazz-Bar. Klingt ziemlich normal? Genau das feiern Fans und Freunde total. Ihren Post kommentiert Ariana mit einem Schnecken- und Waffel-Emoji. Klingt also fast so, als hätten sie eine sehr entschleunigende Zeit mit leckeren Waffeln gehabt – dafür ich Holland ja bekannt. Klingt nach einer absolut traumhaften Zeit! Es gibt jedoch ein Bild, das ein absolutes Highlight ist: Statt geposten Knutsch-Bildern an Traumorten bekommen Fans von Ariana Grande ein Foto von ihr und Dalton Gomez in holländischen Holzschuhen. So süß und so sympathisch wie bodenständig das Paar die Flitterwochen verbringt. Wir sind sehr gespannt, ob ihre Hochzeitsreise noch weitergehen wird, vielleicht machen sie ja eine kleine Europa-Tour? Wir freuen uns jetzt schon auf süße neue Pics!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->